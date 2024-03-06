https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана* - РИА Новости, 06.03.2024
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:21
2024-03-06T20:21
2024-03-06T23:52
том роган
россия
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*, следует из базы ведомства."Том Роган*, 08.02.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в реестре.При этом уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее Росфинмониторинг включил журналиста в перечень экстремистов и террористов. В мае 2018 года СК сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана* за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, а также против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240220/rozysk-1928495101.html
https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html
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том роган, россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)
Том Роган, Россия, Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*
МВД РФ объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана