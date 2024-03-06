https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html

МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*

МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана* - РИА Новости, 06.03.2024

МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*

МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:21

2024-03-06T20:21

2024-03-06T23:52

том роган

россия

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*, следует из базы ведомства."Том Роган*, 08.02.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в реестре.При этом уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее Росфинмониторинг включил журналиста в перечень экстремистов и террористов. В мае 2018 года СК сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана* за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, а также против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240220/rozysk-1928495101.html

https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html

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том роган, россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)