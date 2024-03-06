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Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 06.03.2024
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15:48 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931498247.html
Песков рассказал о будущем России
Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал о будущем России
Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:48
2024-03-06T15:48
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама Россия будет по-прежнему огромной, необъятной, богатой, успешной, с многочисленным населением... И, конечно, она будет открытой для всего мира. Мы будем современные, мы будем рождать технологии, которые будут служить всему миру. Мы будем продлевать жизнь людей, мы будем развивать здравоохранение, чтобы ни один ребенок не умирал. Мы будем строить новые дома, новые дороги. У нас такая необъятная страна, что у нас работы непочатый край", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Песков рассказал о будущем России

Песков: Россия будет открытой для всего мира современной страной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Сама Россия будет по-прежнему огромной, необъятной, богатой, успешной, с многочисленным населением... И, конечно, она будет открытой для всего мира. Мы будем современные, мы будем рождать технологии, которые будут служить всему миру. Мы будем продлевать жизнь людей, мы будем развивать здравоохранение, чтобы ни один ребенок не умирал. Мы будем строить новые дома, новые дороги. У нас такая необъятная страна, что у нас работы непочатый край", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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