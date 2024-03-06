https://ria.ru/20240306/rossiya-1931498247.html

Песков рассказал о будущем России

Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал о будущем России

Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:48

2024-03-06T15:48

2024-03-06T15:48

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама Россия будет по-прежнему огромной, необъятной, богатой, успешной, с многочисленным населением... И, конечно, она будет открытой для всего мира. Мы будем современные, мы будем рождать технологии, которые будут служить всему миру. Мы будем продлевать жизнь людей, мы будем развивать здравоохранение, чтобы ни один ребенок не умирал. Мы будем строить новые дома, новые дороги. У нас такая необъятная страна, что у нас работы непочатый край", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество