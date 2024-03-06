Песков рассказал о будущем России
Песков: Россия будет открытой для всего мира современной страной
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет открытой для всего мира современной страной, работы у нас непочатый край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Сама Россия будет по-прежнему огромной, необъятной, богатой, успешной, с многочисленным населением... И, конечно, она будет открытой для всего мира. Мы будем современные, мы будем рождать технологии, которые будут служить всему миру. Мы будем продлевать жизнь людей, мы будем развивать здравоохранение, чтобы ни один ребенок не умирал. Мы будем строить новые дома, новые дороги. У нас такая необъятная страна, что у нас работы непочатый край", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.