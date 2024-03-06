https://ria.ru/20240306/rossiya-1931466761.html

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней - РИА Новости, 06.03.2024

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких военных об ударах по РФ, заявил, что Россия не хочет ничего взрывать, но не... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:15

2024-03-06T14:15

2024-03-06T14:19

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

всемирный фестиваль молодежи — 2024

безопасность

германия

борис писториус

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких военных об ударах по РФ, заявил, что Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на это закрывать глаза."Мы любим вас (немцев - ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителя немецкой делегации в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность, германия, борис писториус, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание"