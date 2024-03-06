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Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 06.03.2024 (обновлено: 14:19 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931466761.html
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней - РИА Новости, 06.03.2024
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких военных об ударах по РФ, заявил, что Россия не хочет ничего взрывать, но не... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:15
2024-03-06T14:19
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
всемирный фестиваль молодежи — 2024
безопасность
германия
борис писториус
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких военных об ударах по РФ, заявил, что Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на это закрывать глаза."Мы любим вас (немцев - ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителя немецкой делегации в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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россия, дмитрий песков, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность, германия, борис писториус, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность, Германия, Борис Писториус, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание"
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней

Песков: РФ не будет закрывать глаза на слова немецких военных об ударах по ней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на Всемирном фестивале молодежи
Дмитрий Песков выступает с лекцией на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Песков выступает с лекцией на Всемирном фестивале молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких военных об ударах по РФ, заявил, что Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на это закрывать глаза.
"Мы любим вас (немцев - ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителя немецкой делегации в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки
5 марта, 08:00
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВсемирный фестиваль молодежи — 2024БезопасностьГерманияБорис ПисториусФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"
 
 
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