Российская демократия лучшая, заявил Песков
Песков: демократия в России самая лучшая, и мы будем строить её дальше
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше.
«
"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить её дальше", - сказал Песков.
Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.