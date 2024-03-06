https://ria.ru/20240306/rossiya-1931452683.html

Российская демократия лучшая, заявил Песков

Российская демократия лучшая, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Российская демократия лучшая, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:33

2024-03-06T13:33

2024-03-06T13:33

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

политика

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше. "Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить её дальше", - сказал Песков. Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика