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Российская демократия лучшая, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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13:33 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931452683.html
Российская демократия лучшая, заявил Песков
Российская демократия лучшая, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Российская демократия лучшая, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:33
2024-03-06T13:33
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
политика
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше. "Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить её дальше", - сказал Песков. Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика
Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Политика
Российская демократия лучшая, заявил Песков

Песков: демократия в России самая лучшая, и мы будем строить её дальше

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" заявил, что демократия в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше.
«
"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить её дальше", - сказал Песков.
Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Политика
 
 
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