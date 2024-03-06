https://ria.ru/20240306/rossiya-1931450724.html

У России нет проблем с народами других стран, заявил Песков

У России нет проблем с народами других стран, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

У России нет проблем с народами других стран, заявил Песков

У России могут быть проблемы с отдельными режимами, политиками, их решениями, но не с народами других стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:28

2024-03-06T13:28

2024-03-06T13:48

россия

дмитрий песков

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. У России могут быть проблемы с отдельными режимами, политиками, их решениями, но не с народами других стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Мы открыты для всех. Мы любим людей всех стран мира. У нас могут быть проблемы с какими-то режимами, у нас могут быть проблемы с политиками из каких-то стран мира, с теми решениями, которые они принимают. Мы с этим справимся. Но мы открыты для отношений "народ с народом", "люди с людьми". Мы будем их развивать", - заявил Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024