https://ria.ru/20240306/regiony-1931599503.html
Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов
Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов - РИА Новости, 06.03.2024
Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов
Жители новых регионов России нуждаются в поддержке творческих людей, способных донести, чем живут эти территории, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:46
2024-03-06T22:46
2024-03-06T22:46
россия
мариуполь
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Жители новых регионов России нуждаются в поддержке творческих людей, способных донести, чем живут эти территории, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. "То, что вы обратились к проблемам… тех людей, которые живут в этом регионе, - это очень важно, потому что это острые проблемы, и люди, безусловно, нуждаются в поддержке творческих работников, поддержке людей талантливых, которые могут донести то, чем люди живут - ярко, доходчиво", - отметил Путин, общаясь с актрисой театра и кино, побывавшей в Мариуполе и снявшей там с командой художественный фильм. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html
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россия, мариуполь, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов
Путин: творческие деятели могут рассказать о жизни людей в новых регионах