https://ria.ru/20240306/regiony-1931599503.html

Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов

Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов - РИА Новости, 06.03.2024

Путин призвал творческих деятелей поддержать жителей новых регионов

Жители новых регионов России нуждаются в поддержке творческих людей, способных донести, чем живут эти территории, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:46

2024-03-06T22:46

2024-03-06T22:46

россия

мариуполь

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Жители новых регионов России нуждаются в поддержке творческих людей, способных донести, чем живут эти территории, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. "То, что вы обратились к проблемам… тех людей, которые живут в этом регионе, - это очень важно, потому что это острые проблемы, и люди, безусловно, нуждаются в поддержке творческих работников, поддержке людей талантливых, которые могут донести то, чем люди живут - ярко, доходчиво", - отметил Путин, общаясь с актрисой театра и кино, побывавшей в Мариуполе и снявшей там с командой художественный фильм. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html

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россия, мариуполь, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество