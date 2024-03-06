https://ria.ru/20240306/razvedka-1931484770.html

Запад вынужден признать эффективность российской разведки, считает эксперт

Запад вынужден признать эффективность российской разведки, считает эксперт - РИА Новости, 06.03.2024

Запад вынужден признать эффективность российской разведки, считает эксперт

Российская разведка в нынешних условиях совершенствует свою работу и показывает свою эффективность, это вынуждены открыто признавать на Западе, заявил РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:10

2024-03-06T15:10

2024-03-06T15:18

безопасность

россия

игорь коротченко

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская разведка в нынешних условиях совершенствует свою работу и показывает свою эффективность, это вынуждены открыто признавать на Западе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко. Западные разведслужбы после утечки записи с разговором немецких офицеров о возможности ударов по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их мнению, разведывательная деятельность РФ сейчас может быть выше, чем во время холодной войны, написала газета Financial Times. Как отмечает издание, один из неназванных представителей разведки признал, что Россия может проводить "очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты". "Несмотря на то, что деятельность специальных служб, в том числе разведки, всегда непублична и по понятным причинам является государственной тайной, тем не менее, анализ публикаций, фактов, присутствующих в международной медийной повестке, позволяет сделать вывод о том, что деятельность российских разведывательных служб заслуживает позитивных оценок даже со стороны наших противников", - сказал Коротченко. Он отметил работу Службы внешней разведки РФ. "СВР соответствует тем требованиям, которые к ней предъявляются со стороны руководства России, совершенствует свою работу и приоритеты в нынешних условиях, добывая самую важную, актуальную для руководства нашей страны информацию, на базе которой принимаются важнейшие решения в области внешней политики, обороны и безопасности", - сказал собеседник агентства. "Надо отметить и личность нынешнего директора СВР Сергея Нарышкина, который обладает огромным опытом государственной работы, опытом политической деятельности, прошел ряд ключевых структур в иерархии российской власти. Безусловно, его назначение на пост директора СВР в 2016 году придало существенный импульс для работы российской внешней разведки в новых условиях. Несмотря на явный антагонизм, даже в открыто озвучивавшихся оценках со стороны руководства ЦРУ США отмечалась непреклонная воля Нарышкина к отстаиванию позиций России и невозможность оказать на него какое-либо ментальное воздействие. Признается, что Нарышкин во главе СВР очень эффективно проводит политику президента России", - сказал Коротченко. Эксперт указал на важную деталь в деятельности Службы внешней разведки РФ в нынешних условиях, а именно то, что с начала специальной военной операции СВР и лично Нарышкин неоднократно выступали с официальными заявлениями о текущей ситуации, об антироссийских замыслах киевского режима и стоящего за ним Запада. Эти заявления были основаны на информации, поступающей в СВР. "Надо подчеркнуть, что это происходит впервые в истории мировых спецслужб. Эти официальные заявления являются инструментом воздействия на центры принятия решений в недружественных странах и на настроения западных элит", - сказал Коротченко. Он выделил и работу пресс-бюро СВР. "Понятно, что разведка не может напрямую взаимодействовать с обществом. И пресс-бюро - это специализированный инструмент для этого, безусловно, также работающий очень эффективно, в разных форматах обеспечивающий популяризацию работы разведки в российском обществе, что тоже очень важно", - добавил эксперт. Коротченко отметил и открытие в сентябре 2023 года на территории штаб-квартиры СВР в Ясеневе памятника Феликсу Дзержинскому, назвав это "событием национального масштаба". "Это был очень четкий сигнал, что российская разведка чтит своих основателей. А Дзержинский – не просто культовая фигура, а практик, один из самых эффективных руководителей спецслужб в истории", - сказал он. СВР России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил Нарышкин в интервью для "Соловьев Live", кадры которого накануне были показаны в эфире телеканала "Россия 1". В условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав отечественных специальных служб действует грамотно и оперативно, отметил президент РФ Владимир Путин 20 декабря 2023 года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Он поблагодарил сотрудников спецслужб, в том числе СВР, за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость и решительность, за четкую и слаженную работу. За последние годы Служба внешней разведки РФ серьезно усилила свои оперативные и информационно-аналитические возможности, заметно вырос кадровый потенциал ведомства, заявил Путин 30 июня 2022 года, выступая в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия Управления "С" - нелегальной разведки СВР. Это подразделение и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейшую информацию в Центр, подчеркнул тогда глава государства.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240306/razvedka-1931376878.html

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931329882.html

https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html

https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, игорь коротченко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)