https://ria.ru/20240306/razvedka-1931376878.html
На Западе обеспокоились масштабами работы российской разведки, пишут СМИ
На Западе обеспокоились масштабами работы российской разведки, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
На Западе обеспокоились масштабами работы российской разведки, пишут СМИ
После утечки записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:45
2024-03-06T09:45
2024-03-06T10:46
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После утечки записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, недавняя публикация утечки — только один из пугающих примеров. "Игра в кошки-мышки вернулась", — приводит FT слова одного из офицеров западной разведки. По мнению другого, сейчас "российская деятельность <...> так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны". "Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил третий представитель западных разведслужб. Еще один неназванный собеседник издания признал, что "русские <…> могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты". В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию явной участницей конфликта на Украине.Министр обороны Германии Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-06T09:45
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россия, украина, германия, в мире
Россия, Украина, Германия, В мире
На Западе обеспокоились масштабами работы российской разведки, пишут СМИ
FT: разведслужбы Запада встревожились из-за масштабов работы российской разведки
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
После утечки записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет газета Financial Times
.
Как отмечает издание, недавняя публикация утечки — только один из пугающих примеров.
Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки
"Игра в кошки-мышки вернулась", — приводит FT слова одного из офицеров западной разведки. По мнению другого, сейчас "российская деятельность <...> так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны".
«
"Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил третий представитель западных разведслужб.
Еще один неназванный собеседник издания признал, что "русские <…> могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты".
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию явной участницей конфликта на Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус
фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Германия планирует уничтожение Крымского моста