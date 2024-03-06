https://ria.ru/20240306/razgovor-1931454194.html

Посол ФРГ не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров

Посол ФРГ не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров - РИА Новости, 06.03.2024

Посол ФРГ не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф во время вызова в МИД РФ не стал отрицать подлинность разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможности удара РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:38

2024-03-06T13:38

2024-03-06T13:50

германия

россия

в мире

мария захарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф во время вызова в МИД РФ не стал отрицать подлинность разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможности удара по Крымскому мосту, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.Вызов посла ФРГ в Москве состоялся 4 февраля на фоне обнародованных разговоров офицеров ФРГ о Крыме."Когда прибыл на Смоленскую площадь немецкий посол сейчас, которому был сделан демарш, он ведь не стал отрицать и ставить под сомнение то, что эта пленка настоящая", - сказала Захарова на брифинге.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

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Кирилл Волков

германия, россия, в мире, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)