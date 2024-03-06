https://ria.ru/20240306/rassrochka-1931536410.html

ЦБ планирует завершить обсуждение по рассрочке в ближайшие месяцы

ЦБ планирует завершить обсуждение по рассрочке в ближайшие месяцы - РИА Новости, 06.03.2024

ЦБ планирует завершить обсуждение по рассрочке в ближайшие месяцы

Банк России в течение нескольких месяцев планирует завершить дискуссию по регулированию рассрочки, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:32

2024-03-06T17:32

2024-03-06T17:32

всемирный фестиваль молодежи — 2024

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_3a0ceaaba1a6aad7cdaa92da3a950fe4.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Банк России в течение нескольких месяцев планирует завершить дискуссию по регулированию рассрочки, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Ранее в феврале в ЦБ сообщили, что обсуждают с рынком две модели регулирования рассрочки. Для платной рассрочки правила по сути не отличаются от регулирования потребительского кредитования. А для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, в частности возможность предоставления такой услуги только специализированными операторами рассрочки. Вместе с тем, Ассоциация банков России (АБР) сочла предлагаемый Банком России подход к регулированию рассрочки одним из самых жестких в мире. Банкиры отметили, что такое регулирование не принесет пользы ни потребителю, ни профессиональным кредиторам, а только негативно повлияет на продавцов. А в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предложили оставить без изменения регулирование бесплатной рассрочки в России, а требования для платной вводить поэтапно в течение двух-трех лет. "Я думаю, мы найдем баланс разумный. Мы такую дискуссию уже начали, постараемся закончить в течение ближайших месяцев с рынком. Арбитраж мы устраним и пространство безопасное для человека создадим", - сообщил Мамута. По его словам, Банку России важно, чтобы человек, который пользуется рассрочкой, был защищен в равной степени с человеком, который пользуется потребительским кредитом. "Наша первая задача - сделать однородную защиту прав потребителей, но есть и вторая история. Дело в том, что рынок рассрочки, пока, конечно, небольшой, но он очень быстро растет. Он вырос за прошлый год в разы, и это, конечно, не может не оказывать влияние на принимаемые нами решения. Мы понимаем, что должны сохранить пространство для тех операторов рассрочки, которые изначально не являются банками, которые работают по своим моделям, но это должно быть пространство, не создающее рисков для человека и финансовых систем", - добавил он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240221/nsfr-1928621653.html

https://ria.ru/20240214/banki-1927220996.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)