https://ria.ru/20240306/raskol-1931369535.html

В Госдуме назвали источник культурного и исторического раскола мира

В Госдуме назвали источник культурного и исторического раскола мира - РИА Новости, 06.03.2024

В Госдуме назвали источник культурного и исторического раскола мира

Источник информационного, культурного и идеологического раскола мира, "железного занавеса", в настоящее время находится на Западе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:11

2024-03-06T09:11

2024-03-06T09:11

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Источник информационного, культурного и идеологического раскола мира, "железного занавеса", в настоящее время находится на Западе, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как напомнил парламентарий, 78 лет назад премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая 5 марта 1946 года в американском городе Фултоне, впервые ввел в обиход понятие "железный занавес". "Очень скоро это понятие ("железный занавес" - ред.) из географической и пограничной формулировки названия линии по разделу Европы между Западом и СССР превратилось в политическое клише, обозначающее информационный, культурный и идеологический раздел двух изолированных друг от друга миров. Сегодня западные аналитики и СМИ должны честно признать, что источник этого раскола лежит на Западе", - сказал Бабаков. По его словам, западные политики забыли об уроках Второй мировой войны и о цене мира и стабильности в Европе, Запад продолжает жить в идеологии холодной войны, соревнуясь с Россией в гонке вооружений и промышляя шпионажем, а на призывы к диалогу, сотрудничеству и отказу от расширения НАТО на восток, продолжает углублять разрыв между народами, укрепляя свою сторону "железного занавеса". "Расстановка сил в мире изменилась и продолжает меняться: феодально-колониальная модель, к которой привыкли США и старая Европа, больше не работает. Страны БРИКС уже сегодня производят больше половины мирового ВВП. И чем раньше Запад это осознает и признает, тем менее болезненной будет интеграция стран Запада в этот новый мир", - подчеркнул Бабаков. Он отметил, что западные нации привыкли видеть себя в роли хранителей свободы и демократии, но их гордость и амбиции затмевают здравое суждение. Ложная идея вершителей судеб мира основывается на иллюзорном представлении об исключительности американской роли в мире, на самом деле это проявление колониальной идеологии элит США и Европы, указал парламентарий. "Только через взаимопонимание и уважение мы сможем преодолеть наши разногласия и построить мирное и стабильное будущее жителей Европы и всего мира. Отрадно, что рядовые граждане ЕС и США это понимают. Осталось только донести эту здравую позицию до своего политического истэблишмента, или же выбрать другое, более разумное, политическое руководство", - заключил Бабаков.

https://ria.ru/20230504/raskol-1869620714.html

https://ria.ru/20230324/energetika-1860255863.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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в мире, европа, сша, великобритания, александр бабаков, нато, брикс