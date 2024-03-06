В Госдуме назвали источник культурного и исторического раскола мира
Депутат Бабаков: источник исторического раскола мира лежит на Западе
Глобус. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Источник информационного, культурного и идеологического раскола мира, "железного занавеса", в настоящее время находится на Западе, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Как напомнил парламентарий, 78 лет назад премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая 5 марта 1946 года в американском городе Фултоне, впервые ввел в обиход понятие "железный занавес".
"Очень скоро это понятие ("железный занавес" - ред.) из географической и пограничной формулировки названия линии по разделу Европы между Западом и СССР превратилось в политическое клише, обозначающее информационный, культурный и идеологический раздел двух изолированных друг от друга миров. Сегодня западные аналитики и СМИ должны честно признать, что источник этого раскола лежит на Западе", - сказал Бабаков.
По его словам, западные политики забыли об уроках Второй мировой войны и о цене мира и стабильности в Европе, Запад продолжает жить в идеологии холодной войны, соревнуясь с Россией в гонке вооружений и промышляя шпионажем, а на призывы к диалогу, сотрудничеству и отказу от расширения НАТО на восток, продолжает углублять разрыв между народами, укрепляя свою сторону "железного занавеса".
"Расстановка сил в мире изменилась и продолжает меняться: феодально-колониальная модель, к которой привыкли США и старая Европа, больше не работает. Страны БРИКС уже сегодня производят больше половины мирового ВВП. И чем раньше Запад это осознает и признает, тем менее болезненной будет интеграция стран Запада в этот новый мир", - подчеркнул Бабаков.
Он отметил, что западные нации привыкли видеть себя в роли хранителей свободы и демократии, но их гордость и амбиции затмевают здравое суждение. Ложная идея вершителей судеб мира основывается на иллюзорном представлении об исключительности американской роли в мире, на самом деле это проявление колониальной идеологии элит США и Европы, указал парламентарий.
"Только через взаимопонимание и уважение мы сможем преодолеть наши разногласия и построить мирное и стабильное будущее жителей Европы и всего мира. Отрадно, что рядовые граждане ЕС и США это понимают. Осталось только донести эту здравую позицию до своего политического истэблишмента, или же выбрать другое, более разумное, политическое руководство", - заключил Бабаков.