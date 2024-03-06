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Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле - РИА Новости, 06.03.2024
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Новости Подмосковья
 
23:20 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/raboty-1931603091.html
Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле
Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле - РИА Новости, 06.03.2024
Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле
Восстановительные работы на трех коллекторах в Орехово-Зуеве ведутся круглосуточно, перекладку планируется полностью завершить в июле, сообщил глава городского... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:20
2024-03-06T23:20
новости подмосковья
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
ликинский автобусный завод
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Восстановительные работы на трех коллекторах в Орехово-Зуеве ведутся круглосуточно, перекладку планируется полностью завершить в июле, сообщил глава городского округа Руслан Заголовацкий. "Это три основных участка – 1200 метров в Орехово-Зуеве (улица Урицкого), 750 метров в Дрезне и 1100 метров в Куровском. Мы хотели сначала провести восстановительные работы путем санации, но после осмотра специалистами было принято однозначное решение по перекладке. Поэтому сейчас мы фактически строим новые объекты. Мы себе ставим задачу закончить оперативное восстановление в апреле. Полностью завершить работы по объектам должны в июле", - отметил Заголовацкий, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным главы, работы ведутся круглосуточно, в них задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Постоянно проводятся встречи с жителями в онлайн-режиме, в которых рассказывается о ходе работ. По данным пресс-службы, в округе также ведётся строительство и капитальный ремонт школ, в этом году планируется обновить такие объекты, как Дрезненская школа, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. В 2025-2026 годах - еще 12 объектов образования. "В 2023-м в муниципалитете запущены три крупных инвестпроекта на общую сумму 3 миллиарда рублей с созданием свыше 350 рабочих мест: модернизация Ликинского автобусного завода, увеличение объемов производства инкубационного яйца на птицефабрике "Элинар-Бройлер", организация производства металлических конструкций "ДПК"", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240305/stroitelstvo-1931309543.html
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орехово-зуево, московская область (подмосковье), ликинский автобусный завод
Новости Подмосковья, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Ликинский автобусный завод
Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле

Восстановление трех коллекторов в Орехово-Зуеве планируют завершить в июле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник организации коллекторного комплекса
Сотрудник организации коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник организации коллекторного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Восстановительные работы на трех коллекторах в Орехово-Зуеве ведутся круглосуточно, перекладку планируется полностью завершить в июле, сообщил глава городского округа Руслан Заголовацкий.
"Это три основных участка – 1200 метров в Орехово-Зуеве (улица Урицкого), 750 метров в Дрезне и 1100 метров в Куровском. Мы хотели сначала провести восстановительные работы путем санации, но после осмотра специалистами было принято однозначное решение по перекладке. Поэтому сейчас мы фактически строим новые объекты. Мы себе ставим задачу закончить оперативное восстановление в апреле. Полностью завершить работы по объектам должны в июле", - отметил Заголовацкий, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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По данным главы, работы ведутся круглосуточно, в них задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Постоянно проводятся встречи с жителями в онлайн-режиме, в которых рассказывается о ходе работ.
По данным пресс-службы, в округе также ведётся строительство и капитальный ремонт школ, в этом году планируется обновить такие объекты, как Дрезненская школа, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. В 2025-2026 годах - еще 12 объектов образования.
"В 2023-м в муниципалитете запущены три крупных инвестпроекта на общую сумму 3 миллиарда рублей с созданием свыше 350 рабочих мест: модернизация Ликинского автобусного завода, увеличение объемов производства инкубационного яйца на птицефабрике "Элинар-Бройлер", организация производства металлических конструкций "ДПК"", - добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)Ликинский автобусный завод
 
 
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