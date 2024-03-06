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Четырехдневную рабочую неделю не узаконят в ближайшее время, заявили в ГД
Четырехдневную рабочую неделю не узаконят в ближайшее время, заявили в ГД - РИА Новости, 06.03.2024
Четырехдневную рабочую неделю не узаконят в ближайшее время, заявили в ГД
Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в РФ на федеральном уровне в ближайшее время, заявила член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:30
2024-03-06T18:30
2024-03-06T18:30
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в РФ на федеральном уровне в ближайшее время, заявила член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время", - написала Стенякина в своем Telegram-канале. По ее словам, повсеместное сокращение рабочего времени не особо актуально, а в России есть система частичной занятости и неполного рабочего дня, дистанционная занятость, сейчас идет обсуждение платформенной занятости. "Я не за увеличение рабочей недели, я не за то, чтобы люди работали больше. Я за то, чтобы производственный цикл работал эффективно, экономические процессы на предприятии не были нарушены, а люди получали достойную зарплату", - подчеркнула парламентарий.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Четырехдневную рабочую неделю не узаконят в ближайшее время, заявили в ГД
Стенякина: четырехдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в ближайшее время
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в РФ на федеральном уровне в ближайшее время, заявила член комитета
ГД по труду Екатерина Стенякина.
"Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время", - написала Стенякина в своем Telegram-канале.
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По ее словам, повсеместное сокращение рабочего времени не особо актуально, а в России есть система частичной занятости и неполного рабочего дня, дистанционная занятость, сейчас идет обсуждение платформенной занятости.
"Я не за увеличение рабочей недели, я не за то, чтобы люди работали больше. Я за то, чтобы производственный цикл работал эффективно, экономические процессы на предприятии не были нарушены, а люди получали достойную зарплату", - подчеркнула парламентарий.
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