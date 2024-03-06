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Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer - РИА Новости, 06.03.2024
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15:12 06.03.2024 (обновлено: 17:12 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pvo-1931485825.html
Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer - РИА Новости, 06.03.2024
Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
Минобороны России впервые заявило в сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:12
2024-03-06T17:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые заявило в сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.Кроме того, добавили в Минобороны, силы ПВО сбили 135 украинских дронов.В целом за сутки российские войска уничтожили на всех направлениях более 50 единиц техники, в том числе семь танков, из которых один Abrams. Это уже третий американский танк, потерянный ВСУ в районе Авдеевки. Экипаж российского Т-72 Б3 поразил его с первого выстрела, подчеркнули в военном ведомстве.Среди другой уничтоженной техники — боевая машина РСЗО HIMARS, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и столько же БМП, американские гаубицы М198 и М119, польские САУ Krab.Всего же с начала спецоперации уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронемашин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer

МО РФ впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer французского производства

CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASMБомба AASM Hammer
Бомба AASM Hammer - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASM
Бомба AASM Hammer. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые заявило в сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.

Управляемую авиабомбу AASM Hammer разработало французское предприятие Safran Electronics & Defense. Вес — 250 килограммов, дальность поражения — свыше 70 километров. По данным из открытых источников, сейчас Hammer стоит на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины. Первое боевое применение в зоне СВО, по данным украинских ресурсов, состоялось 3 марта в районе Авдеевского коксохимического завода.

Кроме того, добавили в Минобороны, силы ПВО сбили 135 украинских дронов.
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В целом за сутки российские войска уничтожили на всех направлениях более 50 единиц техники, в том числе семь танков, из которых один Abrams. Это уже третий американский танк, потерянный ВСУ в районе Авдеевки. Экипаж российского Т-72 Б3 поразил его с первого выстрела, подчеркнули в военном ведомстве.
Среди другой уничтоженной техники — боевая машина РСЗО HIMARS, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и столько же БМП, американские гаубицы М198 и М119, польские САУ Krab.
Всего же с начала спецоперации уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронемашин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.
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