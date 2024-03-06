https://ria.ru/20240306/pvo-1931485825.html

Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer

Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer - РИА Новости, 06.03.2024

Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer

Минобороны России впервые заявило в сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:12

2024-03-06T15:12

2024-03-06T17:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые заявило в сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.Кроме того, добавили в Минобороны, силы ПВО сбили 135 украинских дронов.В целом за сутки российские войска уничтожили на всех направлениях более 50 единиц техники, в том числе семь танков, из которых один Abrams. Это уже третий американский танк, потерянный ВСУ в районе Авдеевки. Экипаж российского Т-72 Б3 поразил его с первого выстрела, подчеркнули в военном ведомстве.Среди другой уничтоженной техники — боевая машина РСЗО HIMARS, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и столько же БМП, американские гаубицы М198 и М119, польские САУ Krab.Всего же с начала спецоперации уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронемашин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область