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В ФРГ появятся политики, которые захотят сближения с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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23:50 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931605980.html
В ФРГ появятся политики, которые захотят сближения с Россией, заявил Путин
В ФРГ появятся политики, которые захотят сближения с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
В ФРГ появятся политики, которые захотят сближения с Россией, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, которые захотят объединять... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:50
2024-03-06T23:50
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
россия
германия
европа
в мире
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, которые захотят объединять усилия между РФ и ФРГ. "Я думаю, что глубинные интересы, национальные глубинные интересы Германии и немецкого народа неизбежно наверх вынесут политиков, которые будут придерживаться именно такой точки зрения (объединения усилий РФ и ФРГ – ред.), будут придерживаться национальных интересов. Конечно, в рамках той системы, которая развивается и которая складывается", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о том, как улучшить общее взаимопонимание между РФ и Европой и улучшить европейский суверенитет. Президент добавил, что по мере строительства многополярного мира во всей Европе будут происходить фундаментальные изменения. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/putin-1930386065.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, германия, европа, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Германия, Европа, В мире
В ФРГ появятся политики, которые захотят сближения с Россией, заявил Путин

Путин: в ФРГ появятся политики, которые захотят союза с РФ из-за нацинтересов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, которые захотят объединять усилия между РФ и ФРГ.
"Я думаю, что глубинные интересы, национальные глубинные интересы Германии и немецкого народа неизбежно наверх вынесут политиков, которые будут придерживаться именно такой точки зрения (объединения усилий РФ и ФРГ – ред.), будут придерживаться национальных интересов. Конечно, в рамках той системы, которая развивается и которая складывается", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о том, как улучшить общее взаимопонимание между РФ и Европой и улучшить европейский суверенитет.
Трансляция ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику
1 марта, 05:23
Президент добавил, что по мере строительства многополярного мира во всей Европе будут происходить фундаментальные изменения.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинРоссияГерманияЕвропаВ мире
 
 
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