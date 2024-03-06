https://ria.ru/20240306/putin-1931605119.html

Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ

Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ - РИА Новости, 06.03.2024

Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения площадки Всемирного фестиваля молодежи получил в подарок книгу об уникальных растениях Кавказа и Крыма. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T23:44

2024-03-06T23:44

2024-03-06T23:44

россия

кавказ

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931604816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fdf56157e51b532d42a17ba347acb18.jpg

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения площадки Всемирного фестиваля молодежи получил в подарок книгу об уникальных растениях Кавказа и Крыма. В университете "Сириус" в среду глава государства осмотрел выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи". Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания была открыта к ВФМ. "Наши дети сделали и иллюстрации, и описание всего, что мы видим рядом... Издательство "Наука" нам помогло в таком высокохудожественном формате ее издать. Для вашей библиотеки в подарок", - сказала руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в ходе осмотра экспозиции Путиным. Книга заинтересовала главу государства. "Интересная. Я названий никогда не слышал..."Борец бледно-желтый". Что такое "борец бледно-желтый"? - с любопытством пролистал книгу Путин. Путину показали и новое библиотечное хранилище на 25 тысяч книг, открытое на территории университета. "Впечатляет", - сказал он. Советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков рассказал главе государства, что на мероприятия в рамках фестиваля часто выстраивались очереди. "Много было желающих посмотреть?", - уточнил Путин, ему ответили, что иностранные участники очень хотели послушать выступления спикеров. "Супер", - отреагировал президент. Он также с улыбкой выслушал рассказ о том, что российская молодежь делилась ссылкой на просмотр его послания федеральному собранию с приехавшими на фестиваль иностранцам, те были впечатлены уровнем поддержки молодежи в России. Глава государства засмеялся после того, как ему рассказали, что многие иностранные гости ожидали увидеть снег, но обнаружили, что в Сочи сейчас тепло. "В основном все время было +17, да?" - уточнил Путин. "Мы ходили в горы, мы показали снег в горах", - сказала Шмелева. Также президенту показали зону продажи товаров молодых российских предпринимателей, которая была оформлена как магазин беспошлинной торговли. "Покупали?" - уточнил Путин. Представитель Росмолодежи ответил, что этот магазин выручил 6,5 миллиона рублей за время фестиваля, что вызвало у главы государства улыбку. Засмеялся Путин и после того, как ему рассказали, что иностранцы постоянно задавали вопросы, как санкции повлияли на Россию, и получали ответ - "никак". "Нет, именно как повлияло - в том смысле, что бренды появились собственные", - уточнил президент. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин осматривает выставку "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи" Путин осматривает выставку "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи" 2024-03-06T23:44 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кавказ, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, технологии