https://ria.ru/20240306/putin-1931605119.html
Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ
Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ - РИА Новости, 06.03.2024
Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения площадки Всемирного фестиваля молодежи получил в подарок книгу об уникальных растениях Кавказа и Крыма. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:44
2024-03-06T23:44
2024-03-06T23:44
россия
кавказ
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
технологии
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения площадки Всемирного фестиваля молодежи получил в подарок книгу об уникальных растениях Кавказа и Крыма. В университете "Сириус" в среду глава государства осмотрел выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи". Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания была открыта к ВФМ. "Наши дети сделали и иллюстрации, и описание всего, что мы видим рядом... Издательство "Наука" нам помогло в таком высокохудожественном формате ее издать. Для вашей библиотеки в подарок", - сказала руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в ходе осмотра экспозиции Путиным. Книга заинтересовала главу государства. "Интересная. Я названий никогда не слышал..."Борец бледно-желтый". Что такое "борец бледно-желтый"? - с любопытством пролистал книгу Путин. Путину показали и новое библиотечное хранилище на 25 тысяч книг, открытое на территории университета. "Впечатляет", - сказал он. Советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков рассказал главе государства, что на мероприятия в рамках фестиваля часто выстраивались очереди. "Много было желающих посмотреть?", - уточнил Путин, ему ответили, что иностранные участники очень хотели послушать выступления спикеров. "Супер", - отреагировал президент. Он также с улыбкой выслушал рассказ о том, что российская молодежь делилась ссылкой на просмотр его послания федеральному собранию с приехавшими на фестиваль иностранцам, те были впечатлены уровнем поддержки молодежи в России. Глава государства засмеялся после того, как ему рассказали, что многие иностранные гости ожидали увидеть снег, но обнаружили, что в Сочи сейчас тепло. "В основном все время было +17, да?" - уточнил Путин. "Мы ходили в горы, мы показали снег в горах", - сказала Шмелева. Также президенту показали зону продажи товаров молодых российских предпринимателей, которая была оформлена как магазин беспошлинной торговли. "Покупали?" - уточнил Путин. Представитель Росмолодежи ответил, что этот магазин выручил 6,5 миллиона рублей за время фестиваля, что вызвало у главы государства улыбку. Засмеялся Путин и после того, как ему рассказали, что иностранцы постоянно задавали вопросы, как санкции повлияли на Россию, и получали ответ - "никак". "Нет, именно как повлияло - в том смысле, что бренды появились собственные", - уточнил президент. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html
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Путин осматривает выставку "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи"
Путин осматривает выставку "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи"
2024-03-06T23:44
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РИА Новости
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россия, кавказ, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, технологии
Россия, Кавказ, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Технологии
Путин осмотрел экспозицию Международного аэропорта на ВФМ
Путину на площадке Международного аэропорта ВФМ подарили книгу о растениях
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения площадки Всемирного фестиваля молодежи получил в подарок книгу об уникальных растениях Кавказа и Крыма.
В университете "Сириус" в среду глава государства осмотрел выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи". Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания была открыта к ВФМ.
Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи
"Наши дети сделали и иллюстрации, и описание всего, что мы видим рядом... Издательство "Наука" нам помогло в таком высокохудожественном формате ее издать. Для вашей библиотеки в подарок", - сказала руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева
в ходе осмотра экспозиции Путиным.
Книга заинтересовала главу государства. "Интересная. Я названий никогда не слышал..."Борец бледно-желтый". Что такое "борец бледно-желтый"? - с любопытством пролистал книгу Путин.
Путину показали и новое библиотечное хранилище на 25 тысяч книг, открытое на территории университета. "Впечатляет", - сказал он.
Советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков рассказал главе государства, что на мероприятия в рамках фестиваля часто выстраивались очереди.
"Много было желающих посмотреть?", - уточнил Путин, ему ответили, что иностранные участники очень хотели послушать выступления спикеров.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
"Супер", - отреагировал президент.
Он также с улыбкой выслушал рассказ о том, что российская молодежь делилась ссылкой на просмотр его послания федеральному собранию с приехавшими на фестиваль иностранцам, те были впечатлены уровнем поддержки молодежи в России.
Глава государства засмеялся после того, как ему рассказали, что многие иностранные гости ожидали увидеть снег, но обнаружили, что в Сочи
сейчас тепло. "В основном все время было +17, да?" - уточнил Путин.
"Мы ходили в горы, мы показали снег в горах", - сказала Шмелева.
Также президенту показали зону продажи товаров молодых российских предпринимателей, которая была оформлена как магазин беспошлинной торговли. "Покупали?" - уточнил Путин.
Представитель Росмолодежи ответил, что этот магазин выручил 6,5 миллиона рублей за время фестиваля, что вызвало у главы государства улыбку.
Засмеялся Путин и после того, как ему рассказали, что иностранцы постоянно задавали вопросы, как санкции повлияли на Россию, и получали ответ - "никак". "Нет, именно как повлияло - в том смысле, что бренды появились собственные", - уточнил президент.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18