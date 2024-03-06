https://ria.ru/20240306/putin-1931604636.html

Путин пошутил про использование умной колонки от "Сбера"

Путин пошутил про использование умной колонки от "Сбера" - РИА Новости, 06.03.2024

Путин пошутил про использование умной колонки от "Сбера"

Глава Сбербанка Герман Греф всегда находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сам глава государства рассказал на встрече с участниками... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T23:35

2024-03-06T23:35

2024-03-06T23:35

россия

владимир путин

герман греф

сбер

сбербанк россии

яндекс

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф всегда находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сам глава государства рассказал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в ответ на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера". Один из участников встречи поинтересовался у Путина, использует ли тот голосовой помощник или "умную" колонку, например, от "Яндекса" или "Сбера". "Зачем мне "Сбер", если у нас есть руководитель "Сбера", который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи", - сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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россия, владимир путин, герман греф, сбер, сбербанк россии, яндекс, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество