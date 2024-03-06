https://ria.ru/20240306/putin-1931603740.html
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира
Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:30
2024-03-06T23:30
2024-03-06T23:30
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша общая задача - сделать так, чтобы все люди были поставлены в равные условия. Это сложная задача, но, мне думается, я даже убежден, что, если мы будем создавать вот этот многополярный мир, в котором мы не только зависим друг от друга, но и помогаем друг другу, то социальные вопросы, в том числе образования, здравоохранения, они будут решаться легче, они будут решаться эффективнее", - сказал президент во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что, объединяя усилия, можно добиться лучших результатов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира
Путин: при многополярном мире станет легче решать социальные вопросы
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша общая задача - сделать так, чтобы все люди были поставлены в равные условия. Это сложная задача, но, мне думается, я даже убежден, что, если мы будем создавать вот этот многополярный мир, в котором мы не только зависим друг от друга, но и помогаем друг другу, то социальные вопросы, в том числе образования, здравоохранения, они будут решаться легче, они будут решаться эффективнее", - сказал президент во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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Он добавил, что, объединяя усилия, можно добиться лучших результатов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
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РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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