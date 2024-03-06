Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931603740.html
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира
Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:30
2024-03-06T23:30
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931593552_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_cc9f2bd051f2bd4e99831188eb6937b9.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша общая задача - сделать так, чтобы все люди были поставлены в равные условия. Это сложная задача, но, мне думается, я даже убежден, что, если мы будем создавать вот этот многополярный мир, в котором мы не только зависим друг от друга, но и помогаем друг другу, то социальные вопросы, в том числе образования, здравоохранения, они будут решаться легче, они будут решаться эффективнее", - сказал президент во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что, объединяя усилия, можно добиться лучших результатов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html
https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931593552_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_31ae7b4e4e53c3ba2459825c070530f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин рассказал о преимуществах многополярного мира

Путин: при многополярном мире станет легче решать социальные вопросы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если государства будут создавать многополярный мир, в котором помогают друг другу, то социальные вопросы будут решаться легче, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша общая задача - сделать так, чтобы все люди были поставлены в равные условия. Это сложная задача, но, мне думается, я даже убежден, что, если мы будем создавать вот этот многополярный мир, в котором мы не только зависим друг от друга, но и помогаем друг другу, то социальные вопросы, в том числе образования, здравоохранения, они будут решаться легче, они будут решаться эффективнее", - сказал президент во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Вчера, 23:11
Он добавил, что, объединяя усилия, можно добиться лучших результатов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала