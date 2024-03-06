https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик - РИА Новости, 06.03.2024
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:11
2024-03-06T23:11
2024-03-06T23:11
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. "Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html
https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Путин: богатые страны не создают мировую систему для развивающихся экономик
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик.
"Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
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РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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