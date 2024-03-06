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Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик - РИА Новости, 06.03.2024
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23:11 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик - РИА Новости, 06.03.2024
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик
Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:11
2024-03-06T23:11
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
россия
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. "Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик

Путин: богатые страны не создают мировую систему для развивающихся экономик

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик.
"Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин
Вчера, 22:17
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Владимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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