https://ria.ru/20240306/putin-1931601622.html
Россия поняла, что присоединение к Западу не имеет смысла, заявил Путин
Россия поняла, что присоединение к Западу не имеет смысла, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Россия поняла, что присоединение к Западу не имеет смысла, заявил Путин
Россия раньше стремилась присоединиться к Западу, но потом в Москве поняли, что в этом нет смысла, так как там никто не считается с российскими интересами,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:05
2024-03-06T23:05
2024-03-06T23:05
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия раньше стремилась присоединиться к Западу, но потом в Москве поняли, что в этом нет смысла, так как там никто не считается с российскими интересами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семёрке" присоединяться, к "восьмерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. И в этом ошибка наших западных партнёров", - сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, москва, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Москва, В мире
Россия поняла, что присоединение к Западу не имеет смысла, заявил Путин
Путин: РФ стремилась присоединиться к Западу, но поняла, что в этом нет смысла