https://ria.ru/20240306/putin-1931600916.html

На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин

На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин

Сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T23:01

2024-03-06T23:01

2024-03-06T23:01

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россия

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами, и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев, с их портретами ходят, как с иконами, по крупным городам, им отдают честь, они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся", - отметил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/vossoedinenie-1931597852.html

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украина, россия, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире