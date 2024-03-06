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На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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23:01 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931600916.html
На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин
На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин
Сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:01
2024-03-06T23:01
украина
россия
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами, и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев, с их портретами ходят, как с иконами, по крупным городам, им отдают честь, они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся", - отметил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/vossoedinenie-1931597852.html
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украина, россия, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
На Украине пособников нацистов возвели в ранг героев, заявил Путин

Путин: на Украине пособников нацистов возвели в ранг национальных героев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами, и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев, с их портретами ходят, как с иконами, по крупным городам, им отдают честь, они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся", - отметил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины
Вчера, 22:31
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
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