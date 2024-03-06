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Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности - РИА Новости, 06.03.2024
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22:56 06.03.2024 (обновлено: 22:57 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931600493.html
Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности
Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности - РИА Новости, 06.03.2024
Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности
Несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета, это неизбежно, заявил президент РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:56
2024-03-06T22:57
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
европа
россия
германия
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой - это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Германии. По его словам, "это неизбежно для всей Европы". "Уверен, что так и будет в Германии. Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем", - отметил президент РФ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, европа, россия, германия, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Европа, Россия, Германия, В мире
Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности

Путин: в Европе прорывается желание самостоятельности, несмотря на иерархию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой - это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Германии.
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинЕвропаРоссияГерманияВ мире
 
 
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