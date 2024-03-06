https://ria.ru/20240306/putin-1931600493.html

Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности

Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что в Европе прорывается желание самостоятельности

Несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета, это неизбежно, заявил президент РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:56

2024-03-06T22:56

2024-03-06T22:57

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

европа

россия

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931593798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7189f278dbd85da504267f6e5fd2947d.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой - это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Германии. По его словам, "это неизбежно для всей Европы". "Уверен, что так и будет в Германии. Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем", - отметил президент РФ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html

https://ria.ru/20240306/politiki-1931469279.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

европа

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, европа, россия, германия, в мире