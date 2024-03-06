https://ria.ru/20240306/putin-1931599362.html

Путин заявил, что искусство должно помогать людям делать выбор

Путин заявил, что искусство должно помогать людям делать выбор - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что искусство должно помогать людям делать выбор

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что искусство должно помогать людям делать собственный РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:45

2024-03-06T22:45

2024-03-06T22:45

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

италия

россия

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что искусство должно помогать людям делать собственный выбор. "Искусство должно предоставлять людям, не вмешиваясь в политику, информацию, должно помогать людям делать собственный выбор при решении таких сложных вопросов, в том числе сегодняшнего дня", - сказал он, отвечая на вопрос участника из Италии. Путин также отметил, что Россию всегда восхищало искусство Италии - это великое искусство великого народа. Он напомнил, что две страны объединяло и другое, например, борьба Италии за независимость. По словам президента, у итальянцев всегда присутствует в сердце стремление к свободе. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, италия, россия, общество