https://ria.ru/20240306/putin-1931598988.html

Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям

Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям - РИА Новости, 06.03.2024

Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям

Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:39

2024-03-06T22:39

2024-03-06T22:41

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всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера, заявил глава российского государства Владимир Путин. "Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это всё вещи чисто популистского характера", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Черногории.

https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html

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владимир путин, черногория, россия, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024