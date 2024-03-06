Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 06.03.2024 (обновлено: 22:41 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931598988.html
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям - РИА Новости, 06.03.2024
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям
Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:39
2024-03-06T22:41
владимир путин
черногория
россия
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931593552_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_cc9f2bd051f2bd4e99831188eb6937b9.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера, заявил глава российского государства Владимир Путин. "Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это всё вещи чисто популистского характера", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Черногории.
https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931593552_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_31ae7b4e4e53c3ba2459825c070530f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, черногория, россия, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Владимир Путин, Черногория, Россия, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям

Путин назвал присоединение Черногории к санкциям против России популизмом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это всё вещи чисто популистского характера", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Черногории.
Рабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
5 марта, 02:55
 
Владимир ПутинЧерногорияРоссияВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала