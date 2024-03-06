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Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям - РИА Новости, 06.03.2024
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям
Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:39
2024-03-06T22:39
2024-03-06T22:41
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера, заявил глава российского государства Владимир Путин. "Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это всё вещи чисто популистского характера", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Черногории.
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владимир путин, черногория, россия, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Владимир Путин, Черногория, Россия, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин высказался о присоединении Черногории к антироссийским санкциям
Путин назвал присоединение Черногории к санкциям против России популизмом
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Черногория всегда была близкой России страной, в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям - вещь чисто популистского характера, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это всё вещи чисто популистского характера", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос участника из Черногории.
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