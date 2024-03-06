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Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния - РИА Новости, 06.03.2024
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22:30 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931597571.html
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния - РИА Новости, 06.03.2024
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:30
2024-03-06T22:30
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
сша
владимир путин
европа
россия
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния. "Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, но требует покаяния. Что точно совершенно нужно сделать, нужно учитывать это обстоятельство", - сказал Путин о колониальной политике США и Европы в отношении некоторых стран. Он добавил, что только при учете этого обстоятельства получится добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка. "Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сша, владимир путин, европа, россия, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), США, Владимир Путин, Европа, Россия, В мире
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния

Путин: колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния.
"Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, но требует покаяния. Что точно совершенно нужно сделать, нужно учитывать это обстоятельство", - сказал Путин о колониальной политике США и Европы в отношении некоторых стран.
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин
Вчера, 22:17
Он добавил, что только при учете этого обстоятельства получится добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка.
"Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент.
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Американская монополия не нравится большинству стран, заявил Путин
Вчера, 21:42
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)СШАВладимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
 
 
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