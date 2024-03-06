https://ria.ru/20240306/putin-1931597571.html
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния - РИА Новости, 06.03.2024
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:30
2024-03-06T22:30
2024-03-06T22:30
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния. "Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, но требует покаяния. Что точно совершенно нужно сделать, нужно учитывать это обстоятельство", - сказал Путин о колониальной политике США и Европы в отношении некоторых стран. Он добавил, что только при учете этого обстоятельства получится добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка. "Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сша, владимир путин, европа, россия, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), США, Владимир Путин, Европа, Россия, В мире
Путин: американская и европейская колониальная политика требует покаяния
Путин: колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что колониальная политика США и Европы в прошлом требует покаяния.
"Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, но требует покаяния. Что точно совершенно нужно сделать, нужно учитывать это обстоятельство", - сказал Путин о колониальной политике США и Европы в отношении некоторых стран.
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Он добавил, что только при учете этого обстоятельства получится добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка.
"Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент.
Американская монополия не нравится большинству стран, заявил Путин
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
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РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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