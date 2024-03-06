https://ria.ru/20240306/putin-1931596308.html

Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин

Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Запад считает, что благополучие основано на эксплуатации, заявил Путин

В США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации других народов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:17

2024-03-06T22:17

2024-03-06T22:17

европа

сша

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. В США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации других народов, заявил президент России Владимир Путин. "И в Северной Америке, в Штатах, и в Европе многие люди, серьезные, грамотные, глубокие люди считают, что в значительной степени благополучие этих стран основано на эксплуатации других народов. Сегодняшнее благополучие основано на эксплуатации Африки в значительной степени", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "На эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов. Они прямо говорят об этом, по-честному", - добавил Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

европа

сша

россия

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европа, сша, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире