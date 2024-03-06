https://ria.ru/20240306/putin-1931595946.html

Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам

Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:16

2024-03-06T22:16

2024-03-06T22:16

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать. "В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один - я хочу это подчеркнуть - ничего впрямую не попросил", - сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/politika-1931594407.html

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африка

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, африка, москва, в мире