https://ria.ru/20240306/putin-1931595946.html
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам - РИА Новости, 06.03.2024
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:16
2024-03-06T22:16
2024-03-06T22:16
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать. "В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один - я хочу это подчеркнуть - ничего впрямую не попросил", - сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/politika-1931594407.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, африка, москва, в мире
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Африка, Москва, В мире
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам
Путин: лидеры стран Африки ничего напрямую не просили, но РФ готова помочь
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать.
"В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один - я хочу это подчеркнуть - ничего впрямую не попросил", - сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать.
Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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