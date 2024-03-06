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Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам - РИА Новости, 06.03.2024
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22:16 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931595946.html
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам - РИА Новости, 06.03.2024
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:16
2024-03-06T22:16
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
россия
африка
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать. "В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один - я хочу это подчеркнуть - ничего впрямую не попросил", - сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/politika-1931594407.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, африка, москва, в мире
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Африка, Москва, В мире
Путин заявил, что Россия готова помочь африканским странам

Путин: лидеры стран Африки ничего напрямую не просили, но РФ готова помочь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать.
"В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один - я хочу это подчеркнуть - ничего впрямую не попросил", - сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать.
Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке
Вчера, 22:01
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинРоссияАфрикаМоскваВ мире
 
 
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