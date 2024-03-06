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Путин рассказал о сотрудничестве российских и зарубежных медиков - РИА Новости, 06.03.2024
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22:10 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931595676.html
Путин рассказал о сотрудничестве российских и зарубежных медиков
Путин рассказал о сотрудничестве российских и зарубежных медиков - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о сотрудничестве российских и зарубежных медиков
До сих пор есть случаи сотрудничества российских и зарубежных специалистов в медицинской сфере, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:10
2024-03-06T22:10
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
владимир путин
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. До сих пор есть случаи сотрудничества российских и зарубежных специалистов в медицинской сфере, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Президент отметил, что в России есть достижения и есть вещи, над которыми надо работать. Например, есть достижения в области сердечно-сосудистой хирургии, программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, с диабетом. "Мне известны случаи сотрудничества до сих пор, несмотря на все ограничения, которые по политическим соображениям вводятся теми или другими странами. Я знаю примеры, когда именно в вашей сфере, специалисты в вашей области работают, несмотря ни на что, потому что здесь очень сильны гуманистические начала. Более того, мне известны случаи, когда у людей возникают какие-то сложности, такого квазиполитического характера, и вы знаете, несмотря ни на что, несмотря ни на какую пропаганду, несмотря на разные взгляды, те или другие процессы, я не раз слышал, почти цитирую, особенно когда говорят пациентам из России: "Мы всегда будем с вами", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия с огромным уважением относится к таким людям. "Не сомневайтесь, что и с нашей стороны будет именно такое же отношение всегда", - добавил Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240214/otkrytiya-1927413759.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, владимир путин, в мире
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве российских и зарубежных медиков

Путин: до сих пор есть случаи сотрудничества российских и зарубежных медиков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. До сих пор есть случаи сотрудничества российских и зарубежных специалистов в медицинской сфере, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Президент отметил, что в России есть достижения и есть вещи, над которыми надо работать. Например, есть достижения в области сердечно-сосудистой хирургии, программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, с диабетом.
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"Мне известны случаи сотрудничества до сих пор, несмотря на все ограничения, которые по политическим соображениям вводятся теми или другими странами. Я знаю примеры, когда именно в вашей сфере, специалисты в вашей области работают, несмотря ни на что, потому что здесь очень сильны гуманистические начала. Более того, мне известны случаи, когда у людей возникают какие-то сложности, такого квазиполитического характера, и вы знаете, несмотря ни на что, несмотря ни на какую пропаганду, несмотря на разные взгляды, те или другие процессы, я не раз слышал, почти цитирую, особенно когда говорят пациентам из России: "Мы всегда будем с вами", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия с огромным уважением относится к таким людям. "Не сомневайтесь, что и с нашей стороны будет именно такое же отношение всегда", - добавил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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