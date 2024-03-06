https://ria.ru/20240306/putin-1931595466.html

Путин рассказал, как молодежь может влиять на межгосударственные отношения

Путин рассказал, как молодежь может влиять на межгосударственные отношения - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал, как молодежь может влиять на межгосударственные отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не призывает к акциям неповиновения, но у людей должно быть право в рамках закона высказывать свою позицию внутри РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:07

2024-03-06T22:07

2024-03-06T22:07

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

сша

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не призывает к акциям неповиновения, но у людей должно быть право в рамках закона высказывать свою позицию внутри страны, в том числе в США. "Молодежь, конечно, может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений. Как? Да очень просто: заявлять свою позицию внутри страны в рамках закона и конституции своей страны или своих стран", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что Россия не призывает к акциям неповиновения, но подчеркнул, что молодое поколение может высказывать свою позицию в демократической стране. "Так и нужно делать", - заключил глава государства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, сша, в мире