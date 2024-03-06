https://ria.ru/20240306/putin-1931594760.html

Россия готова поделиться опытом в развитии добровольчества, заявил Путин

Россия готова поделиться опытом в развитии добровольчества, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Россия готова поделиться опытом в развитии добровольчества, заявил Путин

Россия всегда готова поделиться опытом в развитии добровольчества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:03

2024-03-06T22:03

2024-03-06T22:03

общество

россия

сочи

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия всегда готова поделиться опытом в развитии добровольчества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "Здесь уже говорили про российскую душу. Все-таки у народов России в душе есть это чувство сострадания, которое передается от родителей прямо, от матери, от отца, из поколения в поколение. Желание помочь другим людям, поддержать соответствует нашей духовной традиции. Даже в тяжелейшие дни истории всегда было много добровольцев... Волонтерское движение сегодняшнего дня начало свое развитие с подготовки Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Конечно, еще один мощный толчок был во время борьбы с ковидом... Миллионы людей вовлечены в эту созидательную совместную работу... Всем позитивным опытом, который наработан нами, мы с удовольствием поделимся", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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общество, россия, сочи, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024