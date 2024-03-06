https://ria.ru/20240306/putin-1931594627.html

Путин заявил, что российская культура уникальна и многообразна

Путин заявил, что российская культура уникальна и многообразна - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что российская культура уникальна и многообразна

Российская культура является уникальной, она интересна и многообразна, а иностранцам есть смысл с ней знакомиться ближе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:02

2024-03-06T22:02

2024-03-06T22:02

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Российская культура является уникальной, она интересна и многообразна, а иностранцам есть смысл с ней знакомиться ближе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь создается некоторая общность, такая единая российская нация. Она действительно основана на тех ценностях, которые мы сегодня называем традиционными, даже если мы не очень отдаем себе отчет в том, что это такое. В этом смысле российская общая культура является в известной степени уникальной. Она интересна, многообразна. И, действительно, есть смысл с ней знакомиться поближе, понимать, особенно людям, которые живут за рубежом России", - заявил Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество