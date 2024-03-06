https://ria.ru/20240306/putin-1931589648.html

Путин заявил, что Россия ни с кем не соревнуется

Путин заявил, что Россия ни с кем не соревнуется - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что Россия ни с кем не соревнуется

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи выразил радость, что на событие приехало такое широкое представительство, РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:31

2024-03-06T21:31

2024-03-06T21:31

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи выразил радость, что на событие приехало такое широкое представительство, однако отметил, что мы ни с кем не соревнуемся и никому ничего не доказываем. "Мы очень рады, что приехало такое широкое представительство из почти 190 стран мира, со всех континентов, но что хочу подчеркнуть: мы ни с кем не соревнуемся, мы не хотим никому ничего доказывать", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/tsennosti-1931587570.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество