https://ria.ru/20240306/putin-1931589040.html

Путин назвал США супердержавой

Путин назвал США супердержавой - РИА Новости, 06.03.2024

Путин назвал США супердержавой

Президент России Владимир Путин назвал США супердержавой, по его словам, это очевидный факт. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:28

2024-03-06T21:28

2024-03-06T21:38

сша

владимир путин

в мире

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал США супердержавой, по его словам, это очевидный факт."Соединенные Штаты – огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет, она превратилась, всего по нашим меркам это мало, но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву. Это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

сша

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сша, владимир путин, в мире, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024