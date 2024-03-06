https://ria.ru/20240306/putin-1931587721.html

Путин рассказал, в чем суть фестиваля молодежи

Путин рассказал, в чем суть фестиваля молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал, в чем суть фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи - это не рекламное мероприятие, его суть - собрать людей, которые придерживаются схожих принципов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:16

2024-03-06T21:16

2024-03-06T21:33

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931583229_0:24:2994:1708_1920x0_80_0_0_87453ce404a84c7413cde9c82bc318af.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи - это не рекламное мероприятие, его суть - собрать людей, которые придерживаются схожих принципов, заявил президент России Владимир Путин."Эта встреча и подобный форум, они организуются нами не для какой-то, как у нас говорят, "показухи". Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сутевое, сущностное, суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы, примерно, потому что одинаково думать каждый человек не может, но которые придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.По его словам, текущая встреча посвящена тому, что получить обратную связь от участников фестиваля."Хотелось бы услышать ваши советы по поводу того, как и что нужно сделать для того, чтобы следующие встречи подобного рода, может быть, не в таком широком формате, а, скажем, в продолжение того, что удалось сделать на этом международном фестивале, чтобы можно было двигаться дальше для достижения наших общих целей развития. Честно говоря, мне было бы интересно услышать ваше мнение о результатах работы и о том, что можно было бы сделать в качестве следующих шагов", - добавил Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/putin-1931589648.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия