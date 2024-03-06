https://ria.ru/20240306/putin-1931585343.html

Путин рассказал о главной несправедливости в мире

Путин рассказал о главной несправедливости в мире - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал о главной несправедливости в мире

Равных условий для всех на свете не существует, это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:00

2024-03-06T21:00

2024-03-06T21:00

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Равных условий для всех на свете не существует, это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин. "Мы появляемся на свет равными, но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях? Ответ: к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира", - сказал Путин во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. Он также отметил, что стремление к справедливому мироустройству сделает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым, сбалансированным и безопасным. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, в мире