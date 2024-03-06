https://ria.ru/20240306/putin-1931584377.html

Путин заявил, что двери в России открыты для молодежи из разных стран

Путин заявил, что двери в России открыты для молодежи из разных стран - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что двери в России открыты для молодежи из разных стран

Двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:57

2024-03-06T20:57

2024-03-06T20:57

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. "Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь - ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что молодые люди из других стран добьются множества успехов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, в мире