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Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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18:42 06.03.2024 (обновлено: 18:44 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931557163.html
Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин
Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:42
2024-03-06T18:44
россия
черное море
черноморский регион
владимир путин
общество
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. "Азовское и Черное моря - это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан. И туризм - одна из ключевых отраслей экономики этого региона", - сказал Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья в режиме видеоконференции. Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой. "Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе - пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
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россия
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россия, черное море, черноморский регион, владимир путин, общество
Россия, Черное море, Черноморский регион, Владимир Путин, Общество
Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин

Путин: россияне должны иметь возможность отдыхать на родине по доступным ценам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин. Архивное фото
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта.
"Азовское и Черное моря - это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан. И туризм - одна из ключевых отраслей экономики этого региона", - сказал Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Вчера, 18:14
Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.
"Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе - пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта", - отметил Путин.
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РоссияЧерное мореЧерноморский регионВладимир ПутинОбщество
 
 
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