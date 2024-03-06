https://ria.ru/20240306/putin-1931557163.html

Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин

Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Отдых для россиян на родине должен быть доступным, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:42

2024-03-06T18:42

2024-03-06T18:44

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черное море

черноморский регион

владимир путин

общество

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. "Азовское и Черное моря - это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан. И туризм - одна из ключевых отраслей экономики этого региона", - сказал Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья в режиме видеоконференции. Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой. "Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе - пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

https://ria.ru/20240229/sever-1930344837.html

россия

черное море

черноморский регион

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россия, черное море, черноморский регион, владимир путин, общество