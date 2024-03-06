https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей

Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей - РИА Новости, 06.03.2024

Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции предложил разделить грузовой и пассажирский потоки... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:14

2024-03-06T18:14

2024-03-06T18:44

владимир путин

экономика

черное море

россия

юг

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции предложил разделить грузовой и пассажирский потоки железнодорожного сообщения в южном направлении."Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", - сказал Путин.Он отметил, что на железных дорогах на южном направлении есть узкие места. Они должны быть в поле зрения, поскольку железная дорога сегодня выполняет основную нагрузку по перевозке грузов, в том числе растет спрос бизнеса на перевозки в южные порты.Также президент напомнил, что уже поставлена задача по сокращению времени в пути пассажирских поездов, следующих от Москвы до Черноморского побережья, до 16 часов. Он уточнил, что Черноморский курорт - любимейшее место отдыха россиян.

https://ria.ru/20240229/sposobnost-1930245932.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931557163.html

черное море

россия

юг

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владимир путин, экономика, черное море, россия, юг