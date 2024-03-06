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Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей - РИА Новости, 06.03.2024
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18:14 06.03.2024 (обновлено: 18:44 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей - РИА Новости, 06.03.2024
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции предложил разделить грузовой и пассажирский потоки... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:14
2024-03-06T18:44
владимир путин
экономика
черное море
россия
юг
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции предложил разделить грузовой и пассажирский потоки железнодорожного сообщения в южном направлении."Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", - сказал Путин.Он отметил, что на железных дорогах на южном направлении есть узкие места. Они должны быть в поле зрения, поскольку железная дорога сегодня выполняет основную нагрузку по перевозке грузов, в том числе растет спрос бизнеса на перевозки в южные порты.Также президент напомнил, что уже поставлена задача по сокращению времени в пути пассажирских поездов, следующих от Москвы до Черноморского побережья, до 16 часов. Он уточнил, что Черноморский курорт - любимейшее место отдыха россиян.
https://ria.ru/20240229/sposobnost-1930245932.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931557163.html
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владимир путин, экономика, черное море, россия, юг
Владимир Путин, Экономика, Черное море, Россия, Юг
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей

Путин призвал продумать расширение ж/д путей в сторону Азовского и Черного морей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции предложил разделить грузовой и пассажирский потоки железнодорожного сообщения в южном направлении.
"Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Он отметил, что на железных дорогах на южном направлении есть узкие места. Они должны быть в поле зрения, поскольку железная дорога сегодня выполняет основную нагрузку по перевозке грузов, в том числе растет спрос бизнеса на перевозки в южные порты.
Также президент напомнил, что уже поставлена задача по сокращению времени в пути пассажирских поездов, следующих от Москвы до Черноморского побережья, до 16 часов. Он уточнил, что Черноморский курорт - любимейшее место отдыха россиян.
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Вчера, 18:42
 
Владимир ПутинЭкономикаЧерное мореРоссияЮг
 
 
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