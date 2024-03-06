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Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской - РИА Новости, 06.03.2024
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13:58 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931460693.html
Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской
Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской - РИА Новости, 06.03.2024
Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской
Президент России Владимир Путин полностью поддерживает твердую независимую позицию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:58
2024-03-06T13:58
владимир путин
милорад додик
дмитрий песков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
республика сербская
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью поддерживает твердую независимую позицию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Совсем недавно наш президент Путин встречался с господином Додиком. Путин полностью поддержал Додика в его очень взвешенной, продуманной, но твердой позиции. Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что несмотря на неприкрытое, чудовищное давление он все равно стоит на ногах", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", республика сербская, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Владимир Путин, Милорад Додик, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Республика Сербская, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской

Песков: Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской Додика

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью поддерживает твердую независимую позицию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Совсем недавно наш президент Путин встречался с господином Додиком. Путин полностью поддержал Додика в его очень взвешенной, продуманной, но твердой позиции. Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что несмотря на неприкрытое, чудовищное давление он все равно стоит на ногах", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина
23 февраля, 01:11
 
Владимир ПутинМилорад ДодикДмитрий ПесковФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Республика СербскаяВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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