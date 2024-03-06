https://ria.ru/20240306/putin-1931460693.html

Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской

Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской - РИА Новости, 06.03.2024

Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской

Президент России Владимир Путин полностью поддерживает твердую независимую позицию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:58

2024-03-06T13:58

2024-03-06T13:58

владимир путин

милорад додик

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

республика сербская

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью поддерживает твердую независимую позицию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Совсем недавно наш президент Путин встречался с господином Додиком. Путин полностью поддержал Додика в его очень взвешенной, продуманной, но твердой позиции. Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что несмотря на неприкрытое, чудовищное давление он все равно стоит на ногах", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", республика сербская, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024