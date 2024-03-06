https://ria.ru/20240306/putin-1931422319.html

Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Президент РФ Владимир Путин в Сириусе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и выступит на церемонии закрытия, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:05

2024-03-06T12:05

2024-03-06T12:09

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931414256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0add4bfc977467c0a9b9f7ee553c974f.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сириусе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и выступит на церемонии закрытия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Очень важная будет вторая половина дня. Сегодня Путин пообщается, будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре "Сириус", общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия", — рассказал Песков.Песков отметил, что в подготовке такого широкомасштабного мероприятия задействованы молодые люди, Росмолодежь, огромный коллектив и много ведомств.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, общество