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Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома" - РИА Новости, 06.03.2024
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12:03 06.03.2024 (обновлено: 12:12 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931421717.html
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома" - РИА Новости, 06.03.2024
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"
Президент РФ Владимир Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он и глава "Росатома" Алексей Лихачев проинформируют президента о своих контактах, РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:03
2024-03-06T12:12
сочи
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он и глава "Росатома" Алексей Лихачев проинформируют президента о своих контактах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее в среду начали консультации в Сочи."Президент примет находящегося в Сочи генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Он и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" Лихачев расскажут президенту, информируют главу государства о своих контактах", - сказал Песков.
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сочи, общество
Сочи, Общество
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"

Гендиректор МАГАТЭ Гросси и глава "Росатома" Лихачев сообщат Путину о контактах

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он и глава "Росатома" Алексей Лихачев проинформируют президента о своих контактах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее в среду начали консультации в Сочи.
"Президент примет находящегося в Сочи генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Он и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" Лихачев расскажут президенту, информируют главу государства о своих контактах", - сказал Песков.
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