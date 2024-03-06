https://ria.ru/20240306/putin-1931421717.html

Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"

Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома" - РИА Новости, 06.03.2024

Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"

Президент РФ Владимир Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он и глава "Росатома" Алексей Лихачев проинформируют президента о своих контактах, РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:03

2024-03-06T12:03

2024-03-06T12:12

сочи

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он и глава "Росатома" Алексей Лихачев проинформируют президента о своих контактах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее в среду начали консультации в Сочи."Президент примет находящегося в Сочи генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Он и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" Лихачев расскажут президенту, информируют главу государства о своих контактах", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество