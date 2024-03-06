https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931501750.html

Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи

Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи - РИА Новости, 06.03.2024

Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи

Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:58

2024-03-06T15:58

2024-03-06T15:58

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алла пугачева

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение принял ее супруг Максим Галкин*. "Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - сказал Намин на пресс-конференции. Он добавил, что не так давно навещал певицу. По его словам, Пугачева никуда не собирается из Израиля, но живет она там гораздо хуже, чем в России. "Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - добавил Намин. Ранее Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Она отметит юбилей 15 апреля.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240212/vysotskiy-1926833149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алла пугачева, стас намин, новости культуры