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Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи - РИА Новости, 06.03.2024
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Шоубиз
 
15:58 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931501750.html
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи - РИА Новости, 06.03.2024
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи
Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:58
2024-03-06T15:58
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алла пугачева
стас намин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение принял ее супруг Максим Галкин*. "Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - сказал Намин на пресс-конференции. Он добавил, что не так давно навещал певицу. По его словам, Пугачева никуда не собирается из Израиля, но живет она там гораздо хуже, чем в России. "Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - добавил Намин. Ранее Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Она отметит юбилей 15 апреля.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, алла пугачева, стас намин, новости культуры
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Стас Намин, Новости культуры
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи

Стас Намин: Пугачева покинула Россию, потому что не могла бросить Галкина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение принял ее супруг Максим Галкин*.
"Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - сказал Намин на пресс-конференции.
Он добавил, что не так давно навещал певицу. По его словам, Пугачева никуда не собирается из Израиля, но живет она там гораздо хуже, чем в России. "Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - добавил Намин.
Ранее Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Она отметит юбилей 15 апреля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизРоссияАлла ПугачеваСтас НаминНовости культуры
 
 
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