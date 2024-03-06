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Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи - РИА Новости, 06.03.2024
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи
Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:58
2024-03-06T15:58
2024-03-06T15:58
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение принял ее супруг Максим Галкин*. "Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - сказал Намин на пресс-конференции. Он добавил, что не так давно навещал певицу. По его словам, Пугачева никуда не собирается из Израиля, но живет она там гораздо хуже, чем в России. "Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - добавил Намин. Ранее Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Она отметит юбилей 15 апреля.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алла пугачева, стас намин, новости культуры
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Стас Намин, Новости культуры
Стас Намин заявил, что Пугачева покинула Россию из-за семьи
Стас Намин: Пугачева покинула Россию, потому что не могла бросить Галкина
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин, недавно навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле, рассказал, что она решила покинуть Россию из-за семьи, решение принял ее супруг Максим Галкин*.
"Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - сказал Намин на пресс-конференции.
Он добавил, что не так давно навещал певицу. По его словам, Пугачева никуда не собирается из Израиля, но живет она там гораздо хуже, чем в России. "Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - добавил Намин.
Ранее Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Она отметит юбилей 15 апреля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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