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ПСБ открыл девять новых офисов - РИА Новости, 06.03.2024
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14:58 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/psb-1931479160.html
ПСБ открыл девять новых офисов
ПСБ открыл девять новых офисов - РИА Новости, 06.03.2024
ПСБ открыл девять новых офисов
ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:58
2024-03-06T14:58
россия
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
псб (банк псб)
горно-алтайск
анадырь
айрат гаскаров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в региональной сети банка насчитывается более 800 отделений. Новые офисы начали работу в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске, пояснили в пресс-службе. "Сегодня офисы ПСБ открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы", - отметил заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html
россия
горно-алтайск
анадырь
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россия, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), горно-алтайск, анадырь, айрат гаскаров
Россия, Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), ПСБ (Банк ПСБ), Горно-Алтайск, Анадырь, Айрат Гаскаров

ПСБ открыл девять новых офисов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь в региональной сети банка насчитывается более 800 отделений. Новые офисы начали работу в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске, пояснили в пресс-службе.
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"Сегодня офисы ПСБ открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы", - отметил заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, слова которого приводятся в сообщении.
 
РоссияКонстантин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)ПСБ (Банк ПСБ)Горно-АлтайскАнадырьАйрат Гаскаров
 
 
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