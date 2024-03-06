https://ria.ru/20240306/psb-1931479160.html
ПСБ открыл девять новых офисов
ПСБ открыл девять новых офисов - РИА Новости, 06.03.2024
ПСБ открыл девять новых офисов
ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:58
2024-03-06T14:58
2024-03-06T14:58
россия
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
псб (банк псб)
горно-алтайск
анадырь
айрат гаскаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в региональной сети банка насчитывается более 800 отделений. Новые офисы начали работу в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске, пояснили в пресс-службе. "Сегодня офисы ПСБ открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы", - отметил заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), горно-алтайск, анадырь, айрат гаскаров
Россия, Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), ПСБ (Банк ПСБ), Горно-Алтайск, Анадырь, Айрат Гаскаров