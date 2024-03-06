https://ria.ru/20240306/psb-1931479160.html

ПСБ открыл девять новых офисов

ПСБ открыл девять новых офисов - РИА Новости, 06.03.2024

ПСБ открыл девять новых офисов

ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:58

2024-03-06T14:58

2024-03-06T14:58

россия

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

псб (банк псб)

горно-алтайск

анадырь

айрат гаскаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов; таким образом, банк представлен во всех 89 субъектах России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в региональной сети банка насчитывается более 800 отделений. Новые офисы начали работу в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске, пояснили в пресс-службе. "Сегодня офисы ПСБ открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы", - отметил заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html

россия

горно-алтайск

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), горно-алтайск, анадырь, айрат гаскаров