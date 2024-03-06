https://ria.ru/20240306/protest-1931571568.html
В Мехико протестующие сломали дверь национального дворца
В Мехико протестующие сломали дверь национального дворца - РИА Новости, 06.03.2024
В Мехико протестующие сломали дверь национального дворца
Группа протестующих в Мексике с требованием расследовать исчезновение 43 студентов проломила угнанным автомобилем дверь президентского дворца и ворвалась... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:49
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андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Группа протестующих в Мексике с требованием расследовать исчезновение 43 студентов проломила угнанным автомобилем дверь президентского дворца и ворвалась внутрь, сообщил телеканал Milenio TV. "Студенты сельской педагогической школы им. Рауля Исидро Бургоса в Айотсинапе в эту среду снесли первую дверь Национального дворца в Мехико. Проломив дверь пикапом (федеральной комиссии по энергетике) CFE, они вошли в Национальный дворец", - говорится в сообщении на сайте Milenio. На кадрах, показанных в эфире - сломанные двери и окна исторического здания и толпа у входа номер 1 на улице Монеда. Инцидент произошел во время утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заявил, что, несмотря на насилие, встретится с этим протестующими. "Мы не хотим конфронтации, скажем родителям: мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, МАКПЧ ОАГ (Межамериканская комиссия по правам человека Организации американских государств), консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане", - заявил политик, комментируя беспорядки. По данным СМИ, в настоящий момент перед дворцом ситуация спокойная, на месте инцидента находится "достаточное количество" сотрудников сил безопасности.
https://ria.ru/20240203/usa-1925189759.html
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в мире, мехико (штат), мексика, андрес мануэль лопес обрадор, организация американских государств
В мире, Мехико (штат), Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Организация американских государств
В Мехико протестующие сломали дверь национального дворца
В Мехико протестующие проломили дверь национального дворца автомобилем