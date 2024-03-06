https://ria.ru/20240306/protest-1931469443.html

В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией

В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией - РИА Новости, 06.03.2024

В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией

В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией, передает Polsat. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:23

2024-03-06T14:23

2024-03-06T17:07

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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией, передает Polsat."Во время акции протеста перед канцелярией произошел серьезный инцидент — протестующие подожгли там гроб, символизирующий смерть фермера", — уточнил телеканал.Один из участников манифестации попытался перебросить горящий реквизит через барьер, за которым стояла полиция."Мужчина смог пройти через барьер, где произошла потасовка с сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.Как сообщил корреспондент РИА Новости, митингующие постоянно кидают в сторону здания канцелярии премьер-министра фаеры и петарды. Несмотря на напряженную обстановку, стражи правопорядка пока воздерживаются от силовых действий и задержаний.В это же время часть манифестантов двинулась колонной к зданию сейма Польши. Кроме того, по данным Polsat, протестующие разбирают брусчатку и бросают ее в полицию.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера 2024-03-06T14:23 true PT1M35S

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в мире, варшава, украина, польша