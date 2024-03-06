https://ria.ru/20240306/protest-1931469443.html
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией - РИА Новости, 06.03.2024
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией, передает Polsat. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:23
2024-03-06T14:23
2024-03-06T17:07
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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией, передает Polsat."Во время акции протеста перед канцелярией произошел серьезный инцидент — протестующие подожгли там гроб, символизирующий смерть фермера", — уточнил телеканал.Один из участников манифестации попытался перебросить горящий реквизит через барьер, за которым стояла полиция."Мужчина смог пройти через барьер, где произошла потасовка с сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.Как сообщил корреспондент РИА Новости, митингующие постоянно кидают в сторону здания канцелярии премьер-министра фаеры и петарды. Несмотря на напряженную обстановку, стражи правопорядка пока воздерживаются от силовых действий и задержаний.В это же время часть манифестантов двинулась колонной к зданию сейма Польши. Кроме того, по данным Polsat, протестующие разбирают брусчатку и бросают ее в полицию.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы
Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера
2024-03-06T14:23
true
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в мире, варшава, украина, польша
В мире, Варшава, Украина, Польша
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией
Polsat: в Варшаве протестующие фермеры подожгли гроб у здания канцелярии
ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости.
В Варшаве произошла потасовка между протестующими фермерами и полицией, передает Polsat
.
"Во время акции протеста перед канцелярией произошел серьезный инцидент — протестующие подожгли там гроб, символизирующий смерть фермера", — уточнил телеканал.
Один из участников манифестации попытался перебросить горящий реквизит через барьер, за которым стояла полиция.
«
"Мужчина смог пройти через барьер, где произошла потасовка с сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, митингующие постоянно кидают в сторону здания канцелярии премьер-министра фаеры и петарды. Несмотря на напряженную обстановку, стражи правопорядка пока воздерживаются от силовых действий и задержаний.
В это же время часть манифестантов двинулась колонной к зданию сейма Польши. Кроме того, по данным Polsat, протестующие разбирают брусчатку и бросают ее в полицию.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу
сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Отношения Варшавы и Киева осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию вмешаться в кризис, она приняла на несколько месяцев ограничительные меры для устранения логистических трудностей, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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