https://ria.ru/20240306/proizvodstva-1931582067.html

Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая"

Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая" - РИА Новости, 06.03.2024

Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая"

Технический запуск нового производства автомобильных двигателей состоялся в среду в городе Узловая, в церемонии приняли участие губернатор Тульской области... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:42

2024-03-06T20:42

2024-03-06T20:42

тульская область

тульская область

алексей дюмин

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

узловая

россия

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ТУЛА, 6 мар — РИА Новости. Технический запуск нового производства автомобильных двигателей состоялся в среду в городе Узловая, в церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замглавы Минпромторга Альберт Каримов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первая очередь автозавода в индустриальном парке "Узловая" была запущена в июне 2019 года. Сейчас на предприятии работает уже более 3,5 тысяч человек, в основном это жители Тульской области. За 2023 год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей разных марок. Новый промышленный комплекс расположен на территории действующего завода в Узловой и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением инновационных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Линия производства двигателей объемом 1,5 и 2 литра обладает высокой автоматизацией, выпуск продукции осуществляется в режиме полного цикла. "Мы запускаем новое производство, которое входит в перечень приоритетных в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России. Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в Узловой, двигателями собственного производства", – привели в пресс-службе слова Дюмина. Как отметили в пресс-службе, предприятие повышает уровень локализации производства в рамках выполнения специального инвестиционного контракта, заключенного при поддержке правительства региона. "Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. На сегодняшний день это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы", – привели в пресс-службе слова Каримова. Дюмин и Каримов также посетили производство резидента ОЭЗ "Узловая" компании "Промет" – российского производителя сейфов и металлической мебели, который теперь приступил к производству станков. "Поддержка особых экономических зон – это стратегическое направление развития промышленности, которое утверждено президентом Владимиром Путиным. "Промет" – наш партнер и яркий пример социально ответственного бизнеса", – подчеркнул Дюмин.

https://ria.ru/20240301/dyumin-1930550829.html

https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html

тульская область

узловая

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), узловая, россия