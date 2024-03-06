Рейтинг@Mail.ru
Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая" - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
20:42 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/proizvodstva-1931582067.html
Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая"
Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая" - РИА Новости, 06.03.2024
Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая"
Технический запуск нового производства автомобильных двигателей состоялся в среду в городе Узловая, в церемонии приняли участие губернатор Тульской области... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:42
2024-03-06T20:42
тульская область
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
узловая
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920590034_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_cc6c24e6d089cd53646cafe44f36023d.jpg
ТУЛА, 6 мар — РИА Новости. Технический запуск нового производства автомобильных двигателей состоялся в среду в городе Узловая, в церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замглавы Минпромторга Альберт Каримов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первая очередь автозавода в индустриальном парке "Узловая" была запущена в июне 2019 года. Сейчас на предприятии работает уже более 3,5 тысяч человек, в основном это жители Тульской области. За 2023 год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей разных марок. Новый промышленный комплекс расположен на территории действующего завода в Узловой и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением инновационных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Линия производства двигателей объемом 1,5 и 2 литра обладает высокой автоматизацией, выпуск продукции осуществляется в режиме полного цикла. "Мы запускаем новое производство, которое входит в перечень приоритетных в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России. Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в Узловой, двигателями собственного производства", – привели в пресс-службе слова Дюмина. Как отметили в пресс-службе, предприятие повышает уровень локализации производства в рамках выполнения специального инвестиционного контракта, заключенного при поддержке правительства региона. "Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. На сегодняшний день это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы", – привели в пресс-службе слова Каримова. Дюмин и Каримов также посетили производство резидента ОЭЗ "Узловая" компании "Промет" – российского производителя сейфов и металлической мебели, который теперь приступил к производству станков. "Поддержка особых экономических зон – это стратегическое направление развития промышленности, которое утверждено президентом Владимиром Путиным. "Промет" – наш партнер и яркий пример социально ответственного бизнеса", – подчеркнул Дюмин.
https://ria.ru/20240301/dyumin-1930550829.html
https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html
тульская область
узловая
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920590034_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4a93609fc6459cee64ff5e17a9203204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, алексей дюмин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), узловая, россия
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Узловая, Россия

Дюмин осмотрел новые производства в индустриальном парке "Узловая"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Читать ria.ru в
ТУЛА, 6 мар — РИА Новости. Технический запуск нового производства автомобильных двигателей состоялся в среду в городе Узловая, в церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замглавы Минпромторга Альберт Каримов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая очередь автозавода в индустриальном парке "Узловая" была запущена в июне 2019 года. Сейчас на предприятии работает уже более 3,5 тысяч человек, в основном это жители Тульской области. За 2023 год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей разных марок.
Новый промышленный комплекс расположен на территории действующего завода в Узловой и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением инновационных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Линия производства двигателей объемом 1,5 и 2 литра обладает высокой автоматизацией, выпуск продукции осуществляется в режиме полного цикла.
"Мы запускаем новое производство, которое входит в перечень приоритетных в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России. Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в Узловой, двигателями собственного производства", – привели в пресс-службе слова Дюмина.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с руководителями предприятий - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента
1 марта, 17:27
Как отметили в пресс-службе, предприятие повышает уровень локализации производства в рамках выполнения специального инвестиционного контракта, заключенного при поддержке правительства региона.
"Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. На сегодняшний день это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы", – привели в пресс-службе слова Каримова.
Дюмин и Каримов также посетили производство резидента ОЭЗ "Узловая" компании "Промет" – российского производителя сейфов и металлической мебели, который теперь приступил к производству станков.
"Поддержка особых экономических зон – это стратегическое направление развития промышленности, которое утверждено президентом Владимиром Путиным. "Промет" – наш партнер и яркий пример социально ответственного бизнеса", – подчеркнул Дюмин.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал старт строительству в особой экономической зоне Узловая уникального литейного производства компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Тульской области стартовало строительство литейного производства
10 октября 2023, 18:43
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)УзловаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала