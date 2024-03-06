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В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания
В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания - РИА Новости, 06.03.2024
В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами во время... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:32
2024-03-06T14:32
2024-03-06T16:06
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павел крашенинников
госдума рф
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами во время специальной военной операции, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.По его словам, документ предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Крашенниников напомнил, что сейчас действует закон, принятый в 2023 году и позволяющий людям, совершившим уголовное преступление, заключить контракт для участия в СВО. Однако он носит временный характер, и в Думу уже внесли законопроект о признании его утратившим силу."Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", — сказал депутат. Таким образом, правовой механизм предлагается распространить:По словам Крашенниникова, эта инициатива даст возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом, или тем, кому уже вынесли приговор. В таких случаях дела подозреваемых будут приостанавливать, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. Следить за их поведением будет командование воинских частей. Если после начала службы такой человек снова совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Дальнейшее освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит государственную награду либо в случае увольнения с военной службы по отдельным основаниям, добавил парламентарий.Вместе с Крашенинниковым авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
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россия, павел крашенинников, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания
В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от наказания по УК во время СВО
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами во время специальной военной операции, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
По его словам, документ предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Крашенниников напомнил, что сейчас действует закон, принятый в 2023 году и позволяющий людям, совершившим уголовное преступление, заключить контракт для участия в СВО. Однако он носит временный характер, и в Думу уже внесли законопроект о признании его утратившим силу.
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"Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", — сказал депутат.
Таким образом, правовой механизм предлагается распространить:
- на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением некоторых преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства);
- на осужденных (кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).
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По словам Крашенниникова, эта инициатива даст возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом, или тем, кому уже вынесли приговор. В таких случаях дела подозреваемых будут приостанавливать, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. Следить за их поведением будет командование воинских частей. Если после начала службы такой человек снова совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
Дальнейшее освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит государственную награду либо в случае увольнения с военной службы по отдельным основаниям, добавил парламентарий.
Вместе с Крашенинниковым авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
и председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас
.
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