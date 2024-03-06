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В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания

В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания - РИА Новости, 06.03.2024

В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами во время... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:32

2024-03-06T14:32

2024-03-06T16:06

россия

павел крашенинников

госдума рф

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами во время специальной военной операции, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.По его словам, документ предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Крашенниников напомнил, что сейчас действует закон, принятый в 2023 году и позволяющий людям, совершившим уголовное преступление, заключить контракт для участия в СВО. Однако он носит временный характер, и в Думу уже внесли законопроект о признании его утратившим силу."Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", — сказал депутат. Таким образом, правовой механизм предлагается распространить:По словам Крашенниникова, эта инициатива даст возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом, или тем, кому уже вынесли приговор. В таких случаях дела подозреваемых будут приостанавливать, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. Следить за их поведением будет командование воинских частей. Если после начала службы такой человек снова совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Дальнейшее освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит государственную награду либо в случае увольнения с военной службы по отдельным основаниям, добавил парламентарий.Вместе с Крашенинниковым авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, павел крашенинников, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)