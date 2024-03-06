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В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку
В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку - РИА Новости, 06.03.2024
В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку
Бездомного омича, убившего приютившую его в своей квартире пенсионерку, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК России... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:25
2024-03-06T23:25
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Бездомного омича, убившего приютившую его в своей квартире пенсионерку, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Следователи выяснили, что в начале июня 2023 года одинокая пожилая омичка встретила у подъезда двух бездомных молодых мужчин. Она пожалела их и пригласила к себе. "Воспользовавшись добротой хозяйки, мужчины начали проживать в ее квартире и распивать спиртное. Данное поведение не понравилось пенсионерке, и в вечернее время 16 июня она решила прогнать из дома одного из гостей. Разозлившись на хозяйку, осужденный задушил потерпевшую, после продолжил застолье, а утром был задержан на месте преступления сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе. Вину в совершении преступления убийца признал частично. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Помимо этого суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда сестре погибшей женщины.
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку
СК: в Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку
ОМСК, 6 мар - РИА Новости.
Бездомного омича, убившего приютившую его в своей квартире пенсионерку, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе
СУ СК России по Омской области.
Следователи выяснили, что в начале июня 2023 года одинокая пожилая омичка встретила у подъезда двух бездомных молодых мужчин. Она пожалела их и пригласила к себе.
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"Воспользовавшись добротой хозяйки, мужчины начали проживать в ее квартире и распивать спиртное. Данное поведение не понравилось пенсионерке, и в вечернее время 16 июня она решила прогнать из дома одного из гостей. Разозлившись на хозяйку, осужденный задушил потерпевшую, после продолжил застолье, а утром был задержан на месте преступления сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.
Вину в совершении преступления убийца признал частично. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
Помимо этого суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда сестре погибшей женщины.
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