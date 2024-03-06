https://ria.ru/20240306/prigovor-1931603410.html

В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку

В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку - РИА Новости, 06.03.2024

В Омской области вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку

Бездомного омича, убившего приютившую его в своей квартире пенсионерку, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T23:25

2024-03-06T23:25

2024-03-06T23:25

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Бездомного омича, убившего приютившую его в своей квартире пенсионерку, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Следователи выяснили, что в начале июня 2023 года одинокая пожилая омичка встретила у подъезда двух бездомных молодых мужчин. Она пожалела их и пригласила к себе. "Воспользовавшись добротой хозяйки, мужчины начали проживать в ее квартире и распивать спиртное. Данное поведение не понравилось пенсионерке, и в вечернее время 16 июня она решила прогнать из дома одного из гостей. Разозлившись на хозяйку, осужденный задушил потерпевшую, после продолжил застолье, а утром был задержан на месте преступления сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе. Вину в совершении преступления убийца признал частично. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Помимо этого суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда сестре погибшей женщины.

https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html

https://ria.ru/20240220/prigovor-1928374127.html

https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)