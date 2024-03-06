На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками
Житель Кубани получил 18 лет колонии за сексуальное насилие над двумя внучками
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.
"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.) и пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних – ред.) УК РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Ленинградского района совершал преступления против своих внучек 2009 и 2015 годов рождения с 2018 по 2022 год.
"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.