https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html

На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками

На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками - РИА Новости, 06.03.2024

На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками

Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:47

2024-03-06T17:47

2024-03-06T18:01

происшествия

краснодарский край

краснодарский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

КРАСНОДАР, 6 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Краснодарского края. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.) и пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних – ред.) УК РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Ленинградского района совершал преступления против своих внучек 2009 и 2015 годов рождения с 2018 по 2022 год. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд