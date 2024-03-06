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На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками - РИА Новости, 06.03.2024
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17:47 06.03.2024 (обновлено: 18:01 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html
На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками
На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками - РИА Новости, 06.03.2024
На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками
Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:47
2024-03-06T18:01
происшествия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 6 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Краснодарского края. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.) и пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних – ред.) УК РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Ленинградского района совершал преступления против своих внучек 2009 и 2015 годов рождения с 2018 по 2022 год. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками

Житель Кубани получил 18 лет колонии за сексуальное насилие над двумя внучками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Кубани к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух маленьких внучек, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.
"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.) и пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних – ред.) УК РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Ленинградского района совершал преступления против своих внучек 2009 и 2015 годов рождения с 2018 по 2022 год.
"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
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