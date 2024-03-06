Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html
В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции
В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции - РИА Новости, 06.03.2024
В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции
Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:21
2024-03-06T15:21
происшествия
калужская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской области, сообщает УФСБ по региону. "УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма 2006 года рождения, осуществившего приготовление к совершению террористического акта путем поджога объекта энергетической инфраструктуры Калужской области", - говорится в сообщении. УФСБ публикует видео, на котором молодой человек рассказывает, что стал читать Telegram-канал, посвященный деятельности запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус", у него появился "куратор", который поручил совершить теракт на электрической подстанции. "Дальше я изготовил три бутылки коктейля Молотова из подручных средств… Бутылки я спрятал в заброшенном доме", - рассказал молодой человек. По его словам, он до последнего думал, что "ничего серьезного не будет", никто не узнает о его причастности. По данным УФСБ, фигурант прошел "обучение формам и методам террористической деятельности" и готовил теракт на подстанции одного из районов Калужской области в апреле 2023 года. "Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным… и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор был обжалован, по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции оставлен без изменений", - информирует УФСБ.
https://ria.ru/20240302/krym-1930637492.html
https://ria.ru/20240304/pokushenie-1931019311.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции

Под Калугой 17-летнего подростка осудили за подготовку поджога электроподстанции

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской области, сообщает УФСБ по региону.
"УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма 2006 года рождения, осуществившего приготовление к совершению террористического акта путем поджога объекта энергетической инфраструктуры Калужской области", - говорится в сообщении.
Досмотр автомобилей на пункте пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство
2 марта, 07:42
УФСБ публикует видео, на котором молодой человек рассказывает, что стал читать Telegram-канал, посвященный деятельности запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус", у него появился "куратор", который поручил совершить теракт на электрической подстанции.
"Дальше я изготовил три бутылки коктейля Молотова из подручных средств… Бутылки я спрятал в заброшенном доме", - рассказал молодой человек. По его словам, он до последнего думал, что "ничего серьезного не будет", никто не узнает о его причастности.
По данным УФСБ, фигурант прошел "обучение формам и методам террористической деятельности" и готовил теракт на подстанции одного из районов Калужской области в апреле 2023 года.
"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным… и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор был обжалован, по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции оставлен без изменений", - информирует УФСБ.
Задержание подозреваемых по делу о подготовке теракта в Запорожской области
Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием
4 марта, 14:26
 
ПроисшествияКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала