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В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции

В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции - РИА Новости, 06.03.2024

В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции

Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:21

2024-03-06T15:21

2024-03-06T15:21

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской области, сообщает УФСБ по региону. "УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма 2006 года рождения, осуществившего приготовление к совершению террористического акта путем поджога объекта энергетической инфраструктуры Калужской области", - говорится в сообщении. УФСБ публикует видео, на котором молодой человек рассказывает, что стал читать Telegram-канал, посвященный деятельности запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус", у него появился "куратор", который поручил совершить теракт на электрической подстанции. "Дальше я изготовил три бутылки коктейля Молотова из подручных средств… Бутылки я спрятал в заброшенном доме", - рассказал молодой человек. По его словам, он до последнего думал, что "ничего серьезного не будет", никто не узнает о его причастности. По данным УФСБ, фигурант прошел "обучение формам и методам террористической деятельности" и готовил теракт на подстанции одного из районов Калужской области в апреле 2023 года. "Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным… и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор был обжалован, по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции оставлен без изменений", - информирует УФСБ.

https://ria.ru/20240302/krym-1930637492.html

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калужская область

россия

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происшествия, калужская область, россия